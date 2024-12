CIVITAVECCHIA – La Statua del Bacio resterà alla Marina almeno fino alla fine dell’anno.

Dopo aver ottenuto, a luglio scorso da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la proroga dell’autorizzazione alla temporanea importazione per altri sei mesi, e quindi fino all’8 gennaio prossimo, la giunta ha approvato una delibera che dispone di prorogare anche il prestito dell’opera “Embracing peace” per ulteriori sei mesi, per un costo di 17.500 dollari, dopo una interlocuzione con la Fondazione “The Seward Johnson Atelier, Inc.”«al fine di assicurare la presenza della statua - si legge - per la restante parte della stagione crocieristica e per l’intero periodo natalizio, nonché allineare il termine dello stesso alla scadenza dell’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, avendo cura di valutare, entro la data di naturale conclusione del noleggio, eventuali disponibilità di sponsor pubblici o privati, a farsi carico dei costi di acquisto dell’opera, qualora l’Amministrazione preveda di avvalersi di detta possibilità, espressamente prevista dal contratto».

Dunque le porte non sono ancora chiuse per la permanenza della statua che continua a fare da sfondo a tantissimi scatti di turisti e crocieristi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA