CIVITAVECCHIA – La volontà dell’amministrazione guidata dal sindaco Marco Piendibene di dire addio alla statua "Embracing Peace", meglio conosciuta come la "Statua del Bacio", è ormai confermata ufficialmente. A rendere definitiva la decisione è la recente determina dirigenziale n. 182 del 16 gennaio 2025, con la quale il Pincio procede a “prorogare l'assicurazione relativa alla statua fino al 31/03/2025, data entro la quale - si legge - avverrà effettivamente la rimozione della statua”. Nessun passo indietro, quindi, e nessun tentativo di far rimanere la statua in città, almeno per quest’anno, che dovrebbe segnare un ulteriore record in termini di crocieristi, oltre ai pellegrini che potrebbero arrivare per raggiungere la Capitale in occasione del Giubileo. La decisione della nuova giunta giallorossa - con all’interno anche quel M5S che già in passato mandò via per la prima volta la statua - ha suscitato un ampio dibattito. Già all’inizio di gennaio, la notizia dell’intenzione di non prorogare il prestito aveva sollevato critiche, soprattutto da parte delle opposizioni. Il capogruppo della Lega, Antonio Giammusso, e il consigliere di Forza Italia, Luca Grossi, hanno espresso il loro disappunto, evidenziando la mancanza di una strategia alternativa per mantenere l’attrattiva turistica della città. L’assessore al Turismo, Piero Alessi, ha spiegato che la scelta è stata dettata anche da considerazioni economiche, poiché il costo per mantenere la statua iavrebbe raggiunto cifre significative. Alessi ha sottolineato che la città intende puntare su altre attrazioni locali, come il Forte Michelangelo e le Terme Taurine, ritenute più rappresentative del brand turistico cittadino. Ma di certo è un percorso ancora tutto da costruire.

