SANTA MARINERLLA – Vibrante proteste della presidentessa del Comitato per la Casa Stefania Abbatiello, per l’obbligo imposto dall’Ater, di presentare lo stato di famiglia aggiornato degli aventi diritto alle case popolari che hanno ottenuto una abitazione nel complesso di via Elcetina. «Siamo all’assurdo – dice Abbatiello – per questo abbiamo mandato una lettera aperta all’Ater in cui diciamo che noi inquilini di via Elcetina, abbiamo ricevuto una lettera, dove ci viene chiesto di inviare la dichiarazione reddituale e lo stato di famiglia aggiornato. Per la dichiarazione reddituale è tutto ok, mentre sorge il problema per lo stato di famiglia. Per questo ci siamo recati all’anagrafe cittadina, dove ci è stato dato un modulo che si chiama dichiarazione sostitutiva di famiglia, che va a sostituire il cosiddetto stato di famiglia, che vale per tutte le pubbliche amministrazioni. Ora, non si capisce perché l’Ater si ostini a non accettare tale dichiarazione, quando ciò è consentito dalla legge. Se questo documento non verrà preso in considerazione, ci rivolgeremo a chi di dovere, denunciando questa sorta di abuso di potere». La presidentessa, poi, chiarisce anche qual è la situazione in merito alla ristrutturazione degli ultimi 46 alloggi presenti in via Elcetina, a cui ancora non è stata data risposta agli aventi diritto presenti in graduatoria. «Qualche giorno fa ho incontrato in regione Pasquale Ciacciarelli assessore alle Politiche abitative – dice Abbatiello – e mi ha promesso che al rientro dalle ferie di agosto, mi incontrerà per definire le pratiche per ristrutturare gli altri 46 appartamenti da destinare a case popolari. Speriamo che si possa ottenere il più presto possibile i finanziamenti per completare anche queste abitazioni e metterle a disposizione agli aventi diritto».

