LADISPOLI – Il cartellone estivo chiude in bellezza con la comicità. Spettacoli gratuiti previsti in questi giorni in piazza Rossellini. Si parte questa sera con Dado, poi domani sarà la volta di Pablo&Pedro per chiudere il giorno successivo con Alberto Farina. Personaggi che già conoscono Ladispoli, quindi si tratta di un ritorno al passato. Tutte le esibizioni saranno ad ingresso libero e senza prenotazione.

Tanti gli artisti ad esibirsi nell’ultima estate, tra cui Elettra Lamborghini, Raf, Tormento dei Sottotono, Santi Francesi e altri big. E a ridosso degli eventi il centro è stato reso sempre pedonale.

