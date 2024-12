LADISPOLI – Stasera è il giorno di Nek e Ladispoli punta a superare Gianna Nannini. Circa 9mila le presenze nel precedente Capodanno; le stime previste tra qualche ore parlano di oltre 10mila spettatori che si godranno lo show in piazza Falcone. «In questi giorni di festa ho suonato parecchio – scrive sul proprio profilo social il cantante - è il modo migliore che conosco per rilassarmi. Non ero solo e con questi due amici qui ho affinato una lista di canzoni che arriveranno nude e crude sul palco di Ladispoli. Sarà un ottimo modo per salutare il 2024 ed accogliere il nuovo anno. Sempre e solo con voi. Ci siamo?». Una scaletta ricca che si aprirà alle 21.30 con dj Ken e la vocalist Lory, a seguire Nek e infine Ema Stokholma con il dj set fino alle 2 di notte. Andrea Delogu presenterà l’evento. Un parterre d’eccezione quello voluto dal comune di Ladispoli con la Pro Loco locale. C’è comunque l’incognita dei romani e di un esodo che potrebbe avvenire per il caso del concertone capitolino. E poi Ladispoli è una delle poche città del Lazio che ha puntato sul grande nome. Molti b&b hanno fatto registrare il tutto esaurito. La nota dolente è quella relativa ai collegamenti. L’ultima corsa in partenza dalla stazione ferroviaria di Ladispoli-Cerveteri verso la Capitale è alle 23.06 e chi decidesse di utilizzare il treno dovrebbe attendere il mattino successivo alle 6.24. Analogo discorso verso nord: a Civitavecchia l’ultimo convoglio in partenza è quello delle 23. Nella piazza del concerto verrà allestita l’area food, un’opzione in più per chi vorrà rinunciare al classico cenone per non perdersi nemmeno un minuto dell’esibizione di Nek. Romani, viterbesi, ladispolani, cerveterani, sono attesi anche i fans dalla Toscana e dall’Umbria. Piazza Falcone sarà interamente pedonalizzata a partire dalle 16.

