TOLFA - Si concludono stasera a Tolfa gli eventi del calendario dei festeggiamenti in onore del patrono Sant'Egidio. Dopo i concerti live dei big che si sono susseguiti in queste serate oggi si torna in piazza per onorare la tradizione. Ieri sera si è snodata per le vie del paese la tradizionale processione dedicata al Santo e il lancio dei globi aerostatici, i cosiddetti Palloni di Sant’Egidio, storicamente realizzati dalla famiglia Marazzi da decenni e decenni che sono stati innalzati in piazza G. Matteotti. A seguire si è svolto il live de "L’Orchestraccia" in piazza Vittorio Veneto. Stasera gran finale con il gruppo locale "Odissea", a seguire dal balcone verranno estratti via via i numeri della Tombola le cui ultime cartelle saranno distruite stasera in piazza. La serata si concluderá con la più che centenaria tradizione e i fuochi d’artificio in musica.