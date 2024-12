ALLUMIERE - Buone nuove per le donne incinte: ad Allumiere è entrato in vigore lo "stallo rosa" in piazza della Repubblica (area alberata adiacente alla parrocchia), destinato ai veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con figli al seguito di età inferiore ai 2 anni.

"I soggetti autorizzati a sostare nell’area riservata sono coloro che risultino muniti di idoneo permesso ai sensi della normativa vigente.

Tale permesso, denominato Contrassegno Identificativo Temporaneo (CIT), è rilasciato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Allumiere - spiegano dalla giunta Landi - possono richiedere il rilascio gratuito del Contrassegno esclusivamente le donne residenti e/o domiciliate nel Comune di Allumiere ed in fase di gestazione o di puerperio sino al compimento dei due anni del bambino; i genitori residenti e/o domiciliati nel Comune di Allumiere con figli a seguito di età inferiore a due anni.

In deroga possono sostare nell’ area riservata anche soggetti muniti di idoneo contrassegno rilasciato da Comuni diversi da quello di Allumiere, purché il cui stato di gravidanza sia evidente ovvero clinicamente accertato e riscontrabile sul posto dagli Agenti di Polizia Stradale.

I soggetti con i requisiti sopra indicati, possono presentare istanza mediante la compilazione del modulo predisposto dall’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Allumiere, da consegnare all'Ufficio del Protocollo del Comune di Allumiere dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, pena la non ammissibilità della domanda.

Ai fini del rilascio del contrassegno al suddetto modulo di presentazione dell’istanza si dovrà allegare: nel caso di donna in stato interessante, il certificato del medico competente, attestante lo stato di gravidanza della richiedente e data presunta del parto; nel caso di genitore il certificato di nascita del figlio; copia del documento di identità, la targa dell'auto".

