BASSANO ROMANO - Partiti i lavori per il rifacimento del blocco tribune/spogliatoi dello stadio comunale. A darne notizia, è il sindaco Emanuele Maggi. «Con questo ultimo ed importante lavoro, concertato con la Soprintendenza, lo stadio comunale si avvia ad essere ultimato e consegnato per poter essere utilizzato dai tanti sportivi che attendono di utilizzarlo - spiega Maggi -. Oltre ad una migliore presentazione sul piano estetico, ci saranno nuovi e maggiori spazi interni, spogliatoi più ampi, infermeria, locale tecnico, servizi per il pubblico ed un ufficio. Bassano Romano, tra pochi mesi, - conclude il sindaco - avrà finalmente a disposizione un impianto che permetterà a tanti ragazzi di fare esperienze aggregative fondamentali per la loro crescita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA