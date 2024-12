LADISPOLI – Il piano B più veloce del piano A. Uno dei temi predominanti è quello della viabilità e della mancanza di posti per le auto. Città sempre più affollata, cantieri in corso d’opera, anche quelli relativi alle palazzine. Non ci sono più spazi e allora, in attesa del multipiano di vicolo Pienza, un iter lunghissimo e tortuoso, l’idea più facile per ricavare parcheggi in centro è quello di spostare altrove il mercato ortofrutticolo di via Ancona. È più che un’idea in realtà da parte della giunta comunale. «Stiamo valutando – conferma il primo cittadino, Alessandro Grando – il trasferimento del mercato giornaliero nel terreno situato di fronte agli uffici postali di via Sironi per creare un parcheggio di circa 300 posti auto a pochi metri da Piazza Rossellini». Non sarebbe subito questo trasloco, semmai ci vorrà qualche mese, sicuramente se ne riparlerà nel 2025. «Per prima cosa – prosegue il sindaco - bisognerebbe realizzare la nuova struttura, poi spostare il mercato e infine realizzare il nuovo parcheggio. Abbiamo fatto un incontro tempo fa con gli esercenti e alla fine della riunione la maggior parte sembrava d’accordo. Abbiamo comunque concordato di aggiornarci una volta definita una bozza del progetto». L’area di fronte alla posta è di proprietà privata, il comune di Ladispoli dovrà trovare anche un accordo economico con i proprietari. Ma non sembra però un ostacolo insuperabile. Poi c’è il discorso relativo al multipiano. «Abbiamo approvato – spiega lo stesso Grando - un progetto di fattibilità tecnico economica del multipiano che è stato quantificato in oltre 5 milioni di euro. Una cifra decisamente proibitiva. In attesa di finanziare l’opera, o di rimodulare il progetto abbassando i costi, stiamo ragionando anche su altre possibilità».

Il progetto prevede un piano interrato e tre fuori terra per un totale di quasi 400 posti che insieme ai 300 di via Ancona alla fine darebbero 700 stalli nuovi per gli automobilisti e i residenti. Il caos non è tanto in inverno quanto nella stagione estiva quando a Ladispoli arrivano decine e decine di migliaia di villeggianti fissi nei mesi di luglio e agosto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA