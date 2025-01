LADISPOLI – Lo Sportello Antiviolenza femminile è salvo. Sospeso momentaneamente per qualche giorno, ad inizio 2025 è arrivata la notizia tanto attesa: il servizio è stato rinnovato fino al 2026, quindi per altri due anni. Tutto frutto dell’accordo del Piano di Zona dove hanno lavorato in sinergia i due comuni, Ladispoli e Cerveteri, con l’Asl di Rm 4. L’apertura dello Sportello sarà garantita due volte alla settimana, ovvero il lunedì dalle 14 alle 19 e sabato dalle 8 alle 13, in base ai locali della Casa della Salute in questi giorni oggetto di restyling per via dei lavori di realizzazione dell’Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità da parte dell’Asl di Rm 4. Un cantiere che durerà almeno un anno.

«Sono stati definiti gli ultimi dettagli – conferma Gabriele Fargnoli, assessore alle Politiche sociali di Ladispoli – è un progetto importantissimo rinnovato tramite il Piano di Zona con la sinergia del direttore distrettuale sanitario, Alessandra Petruio e Giorgia Medori, responsabile del Servizio sociale di Cerveteri perché il Piano è frutto di una condivisione tra comuni». Le donne in difficoltà potranno trovare un aiuto concreto e professionisti validissimi pronti, con il prezioso contributo delle associazioni e cooperative che ne fanno parte, a farle uscire da un momento difficile della loro vita. E, come sempre in questi casi, ci sarà un canale diretto cone le forze dell’ordine. «Era necessario dare una risposta nel più breve tempo possibile – aggiunge l’assessore Fargnoli – perché quello della violenza sulle donne è ormai un tema che deve essere affrontato con il massimo impegno e le istituzioni ci sono».

©RIPRODUZIONE RISERVATA