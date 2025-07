TARQUINIA - Tarquinia Lido è pronta a vivere quattro giorni nel segno dello sport e della musica. Da giovedì 7 a domenica 10 agosto, torna Sport’n’Roll, il festival estivo che trasformerà il litorale in una grande arena all’aperto e in un palcoscenico sul mare, dove emozioni, condivisione e spettacolo saranno protagonisti. Organizzata dal Comune di Tarquinia e dalla Pro Loco Tarquinia, in collaborazione con Sindacato Italiano Balneari, Evensound, Assocamping e numerose associazioni sportive locali, la manifestazione, sponsorizzata da Mixum e Powerade rappresenta un’occasione unica per vivere il lungomare in modo dinamico, coinvolgente e inclusivo, celebrando i valori dello sport e il fascino della musica dal vivo.

Una grande arena per lo sport

Ogni giornata sarà scandita da tornei, esibizioni e dimostrazioni dedicate a tantissime discipline: dal beach volley al calcio, dalla danza alla ginnastica artistica, fino alle attività outdoor. Il programma sarà ricco e variegato, pensato per tutte le età e livelli di preparazione, e vedrà protagoniste le società sportive di Tarquinia. L’obiettivo di Sport’n’Roll è anche quello di valorizzare il ruolo sociale dello sport, soprattutto tra i più giovani, promuovendo uno stile di vita sano, il rispetto delle regole, l’inclusione e il senso di appartenenza alla comunità. La partecipazione sarà gratuita, e ogni attività sarà aperta al pubblico, in un clima di festa e aggregazione.

Grande musica in riva al mare

Quando cala il sole, Sport’n’Roll si accende di musica, con concerti gratuiti. Sarà un’occasione per vivere la magia dell’estate tarquiniese sotto le stelle, al ritmo travolgente di suoni e voci che uniscono. La line-up sarà svelata nelle prossime settimane.

Un festival che unisce sport, musica e territorio

Sport’n’Roll non è solo un evento: è un’esperienza da vivere a 360 gradi. Un contenitore di emozioni che coinvolge centinaia di persone, famiglie, sportivi e appassionati di musica, contribuendo alla promozione turistica di Tarquinia e del suo Lido.

