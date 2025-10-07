LADISPOLI - Una splendida mattinata di sole ha fatto da cornice ad “One Health”, la manifestazione promossa dalla Asl Roma 4, per la promozione della salute a 360°. Prevenzione, informazione, camminata in compagnia, operazione di pulizia dell’arenile: sono stati questi gli ingredienti della manifestazione che è stata un vero successo. «Come Fare Verde abbiamo aderito con grande entusiasmo – spiega Francesca Lazzeri del direttivo regionale e presente a Ladispoli – la salute passa anche da un ambiente sano e pulito, rispettoso della persona e dei suoi tempi. Il gruppo aziendale di camminata, creato dalla Asl Roma 4, è un bellissimo esempio di come si possa fare prevenzione e formazione allo stesso tempo. Noi come associazione ambientalista non potevamo che aderire subito. Per questo sabato mattina abbiamo partecipato alle operazioni di raccolta della plastica abbandonata sulla spiaggia. La passeggiata ecologica di circa 2.5 km è stata molto partecipata, oltre cento le persone partite da largo del Verrocchio che hanno raccolto plastica in tutte le sue declinazioni: bottigliette, contenitori, bastoncini netta orecchie, materiale da pesca e tanto tanto altro. Ringraziamo la direzione della Asl Roma 4 per averci coinvolto in questa bellissima iniziativa». La manifestazione “One Health” in è svolta in contemporanea anche a Civitavecchia, Bracciano, Campagnano e al Castello di Santa Severa dove era presente anche il presidente Francesco Rocca, e dove era allestito un vero e proprio villaggio della salute con la possibilità di fare visite e vaccinazioni, oltre che visitare stand e ritirare materiale informativo.

