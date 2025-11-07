VITORCHIANO – Tutto pronto per l’8ª edizione del Tour Brûlé 2025, la cicloturistica in mountain bike organizzata dall’associazione sportiva “Brutti Zozzi e Infangati”, in programma domenica 30 novembre. Un appuntamento ormai atteso e consolidato, capace di coniugare sport, territorio e solidarietà.

Il tracciato 2025 si rinnova e si allunga, coinvolgendo – oltre a Vitorchiano, punto di partenza – anche i comuni di Bomarzo e Bassano in Teverina. Un’occasione per promuovere la rete tra territori e valorizzare paesaggi e borghi attraverso lo sport.

Come da tradizione, al termine della pedalata ci sarà il “Pasta party” con i cavatelli alla vitorchianese, preparati grazie alla collaborazione della Pro Loco di Vitorchiano. Durante il pranzo sarà distribuita anche la maglia tecnica celebrativa della manifestazione. Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto in beneficenza a favore di due realtà impegnate nel sociale: l’Associazione Volontari clown di corsia "Goji", che opera negli ospedali, RSA, scuole e case di riposo (presente anche a Vitorchiano con volontari per intrattenere i più piccoli); l’Associazione Lo Zucchero Filato, che dal 2022 supporta persone fragili in percorsi educativi e formativi. Il percorso organizzativo si è consolidato nei recenti incontri tenuti nella sala consiliare del Comune di Vitorchiano tra l’Amministrazione comunale, l’associazione organizzatrice e il Gruppo Comunale di Protezione Civile. Nei prossimi giorni seguiranno conferenza stampa ufficiale e ulteriori dettagli. È possibile iscriversi online fino alle ore 24.00 del 28 novembre su: www.bruttizozzinfangati.it; via e-mail a bruttizozzinfangati@gmail.com; in loco, la mattina della manifestazione (pagamento in contanti). Info: Corrado (347.9187648). Iscrizioni online: https://bruttizozzinfangati.it/tour-brule-2025-iscrizioni/

©RIPRODUZIONE RISERVATA