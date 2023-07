LADISPOLI - Torrette posizionate. Da ieri gli assistenti bagnanti hanno dato il "la" all'operazione "spiagge sicure 2023" sulla costa ladispolana. Sono ben quattro le postazioni che l'amministrazione comunale, grazie anche al finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio, ha posizionato lungo l'arenile libero da Torre Flavia a Marina di San Nicola. Presenti in spiaggia anche passerelle e sedie job per consentire l'accesso in spiaggia ai bagnanti diversamente abili. «Le postazioni complete - ha spiegato il delegato al Demanio marittimo, Pierpaolo Perretta - saranno destinate alle spiagge più affollate e saranno operative fino alla prima domenica di settembre».

Un'iniziativa, questa, che l'amministrazione porta avanti da qualche anno e che ha l'obiettivo di rendere fruibili e sicure anche le spiagge libere del territorio. Ma non è tutto. Dopo il successo della presenza delle unità cinofile di salvamento lo scorso anno a Torre Flavia (durante il fine settimana), i bagnini a quattro zampe sono pronti a tornare in servizio. È infatti prevista la conferma del servizio del progetto di Protezione civile con le unità cinofile nei week end proprio sull'arenile di Torre Flavia.