LADISPOLI - Hanno preso servizio da nemmeno 24 ore e già si sono dovuti rimboccare le maniche per evitare qualche tragedia in acqua. Il suo nome è Edoardo Ruia. È lui l'assistente bagnante, del team della società Noa, coordinati dalla Dolphin, che ieri mattina si è lanciato in acqua per salvare la vita a un bambino in difficoltà. Il piccolo bagnante si trovava in prossimità della scogliera, alla spiaggia libera nei pressi dello Scorpion Beach, quando le correnti di risacca lo hanno iniziato a spingere proprio sugli scogli. Provvidenziale l'intervento di Ruia che è riuscito a recuperare il bambino.