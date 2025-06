CERVETERI – Spiagge più pulite, servizi con docce per i villeggianti e passerelle sulla sabbia e poi i bagnini da fine giugno. È la sindaca, Elena Gubetti, a mettere nero su bianco le novità della costa etrusca. «Dopo gli interventi straordinari per rimuovere i detriti portati a riva dalle mareggiate invernali – annuncia il sindaco cerveterano, Elena Gubetti - da oggi le spiagge di Campo di Mare verranno setacciate ogni giorno dai mezzi meccanici della municipalizzata Multiservizi per garantirne la pulizia e la sicurezza. Nelle prossime ore proseguiranno anche i lavori di allestimento per rendere il nostro arenile pronto e accessibili a tutti». All’esterno sarà livellato il terreno di via Navigatori Etruschi per garantire centinaia e centinaia di posti per le auto. Poi semaforo verde per il posizionamento delle storiche passarelle per facilitare l’accesso anche a chi ha difficoltà motorie o a chi porta passeggini. «A partire da fine giugno – anticipa sempre Gubetti - verrà inoltre allestita “Liberamente”, la nostra spiaggia libera, senza barriere architettoniche, pubblica e gratuita, che torna per il quarto anno consecutivo. Perché il mare deve essere un diritto di tutti». Si punta sulla sicurezza in sinergia con la Capitaneria di Porto di Ladispoli-San Nicola. «Sempre da fine giugno saranno presenti tre bagnini con torrette di avvistamento sui tratti di spiaggia libera, un servizio aggiuntivo fortemente voluto dall’amministrazione. Il litorale etrusco, sempre più apprezzato e frequentato anche da chi pratica sport acquatici, si prepara ad accogliere famiglie, bambini e turisti con spiagge curate e servizi gratuiti. La grande macchina dell’estate ormai è in moto: aspettiamo tanti turisti». Il Granarone ha ottenuto circa 80mila euro dalla Regione Lazio per gli assistenti bagnanti che verranno schierati sulla spiaggia libera di via Navigatori Etruschi.

A Ladispoli invece la Pisana ha destinato circa 100mila euro e naturalmente anche in questo caso il Comune riserverà questi soldi alle classiche postazioni alla Baywatch da Torre Flavia (dovrebbero essere confermati anche i cani eroi) a Marina San Nicola, coprendo il tratto centrale. Si dovrebbe partire il 15 giugno ma si è in attesa ancora della comunicazione ufficiale.

