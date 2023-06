CERVETERI – «Ci sarò all’incontro: è un tema importante per il futuro della nostra costa». Elena Gubetti, sindaco di Cerveteri, non vuole mancare all’appuntamento in Regione per il delicato tema dell’erosione che da anni sta tormentando i balneari della frazione di Campo di Mare ma sta creando anche danni sulle spiagge libere. Quindi oltre al sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, domani mattina sarà in aula Mechelli del consiglio regionale anche la collega etrusca. «Ho accolto di buon grado l’invito della Regione ad essere presente a questo tavolo di lavoro – spiega Gubetti – che metterà al centro dell’attenzione un fenomeno molto rilevante che riguarda l’aspetto dell’erosione costiera che proprio in questi ultimi anni. anche in considerazione delle variazioni del livello del mare degli impatti del cambiamento climatico. va affrontato con un'azione sinergica coordinata proprio dalla Regione». Il comune cerveterano non ha mai ottenuto fondi per contrastare l’avanzata del mare. «Dalla Pisana – prosegue - ci aspettiamo proprio un coordinamento perché la storia ci insegna che interventi spot presi dai singoli comuni, senza aver preso in analisi tutto il comparto costiero, hanno messo in protezione alcuni tratti ma danneggiato profondamente altri tratti». Infine l’affondo a Ladispoli. «L'esempio più evidente è quello che abbiamo davanti a Torre Flavia dal vicino comune di Ladispoli – sferra l’attacco - che ha danneggiato con un fenomeno di erosione molto marcato il litorale di Cerveteri. Ecco perché prima di fare interventi è necessario fare uno studio attento in fase pre-progettuale attraverso valutazioni delle diverse opzioni e delle successive conseguenze. La Regione può svolgere un ruolo chiave su questo fenomeno coordinando i progetti e dandoci delle linee guida importanti».

Comune di Cerveteri che anni fa ha ottenuto l'arretramento della linea demaniale al fine di poter arretrare anche gli stabilimenti balneari e le strutture di servizio, recuperando dunque la spiaggia che era ancora fruibile per residenti e turisti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA