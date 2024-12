LADISPOLI - Una gradita visita ieri mattina, quella dei cigni che sono tornati in spiaggia, sul lungomare centrale di via Regina Elena, calamitando le attenzioni dei passanti e degli automobilisti. Una famigliola di questi esemplari dolcissimi ha perlustrato l’arenile e si è anche intrattenuta con alcune persone che stavano passeggiando, forse per ricevere qualcosa da mangiare. Spesso i cigni sono stati avvistati sulla costa, non solo in spiaggia ma anche alla foce dei due torrenti Sanguinara e Vaccina.

