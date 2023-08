E’ rimasto ferito in maniera grave il conducente di una Citroen C3 Aircross, coinvolta in un incidente avvenuto intorno alle 17,30 di ieri pomeriggio sulla Cassia Nord, all’altezza della concessionaria Renault. L’uomo viaggiava in direzione Montefiascone quando, per cause in corso di accertamento, ha tamponato un furgoncino delle Poste: un urto che ha provocato il ribaltamento della vettura, che ha invaso la corsia di marcia opposta, andando a scontrarsi con una Cupra grigia. Un impatto violentissimo, tanto che il muso della seconda vettura ha praticamente sfondato il parabrezza della Citroen. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, che hanno preso in cura l’uomo (trasportato in codice rosso a Belcolle) e la moglie, ferita anche lei; come il conducente della Cupra. Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale per i rilievi di rito e i vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrapolare le persone coinvolte dalle lamiere dei veicoli. Disagi al traffico, che è stato deviato verso la zona industriale del Poggino.

