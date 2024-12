I carabinieri hanno fatto luce sugli spari a San Faustino e hanno denunciato un uomo, un 66enne viterbese. Il fatto risale al 2 ottobre quando intorno alle 17.30 alcuni passanti hanno sentito degli spari in via Cairoli e hanno dato l’allarme. Quel pomeriggio era stata una pattuglia della Stazione di San Martino al Cimino in transito poco lontano ad intervenire per prima, a supporto dei residenti del quartiere. egli ultimi giorni gli stessi militari hanno poi proseguito gli accertamenti, giungendo all’individuazione dell’uomo, già sottoposto ad avviso orale di pubblica sicurezza. Dopo aver sentito testimoni e persone informate sui fatti e hanno , acquisito i filmati di videosorveglianza comunale ed effettuato accertamenti bancari, i carabinieri hanno ricostruito che l’uomo aveva acquistato con la propria carta d’inclusione una pistola scacciacani ed esploso un colpo a salve in via Dei Magliatori, dileguandosi. Nel corso di perquisizione nella sua abitazione del centro storico, i militari hanno successivamente trovato e sequestrato la pistola, 50 colpi calibro 8 a salve, scontrino e ricevuta fiscale pertinenti l’acquisto.