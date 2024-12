Cocaina e spaccio in un circolo privato di Tuscania, dopo l’arresto del pusher il questore sospende la licenza al locale per 15 giorni. Il provvedimento è stato adottato a seguito di una istruttoria curata dalla polizia amministrativa conseguente a una segnalazione dei carabinieri locali. In particolare, all’interno del locale è stato arrestato in flagranza uno straniero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati cocaina, un bilancino di precisione e del mannitolo (sostanza utilizzata per il taglio della droga). E’ stato inoltre accertato che il circolo era frequentato da pregiudicati anche per reati in materia di stupefacenti, costituendo così un obiettivo pericolo per l’ordine pubblico, il buon costume e la sicurezza dei cittadini. Il questore per tanto ha sospeso per 15 giorni la licenza di somministrazione di alimenti e bevande. Nelle prossime settimane continueranno i controlli dei locali di pubblico esercizio della Tuscia da parte della polizia amministrativa.