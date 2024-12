Due denunce per spaccio nei boschi e una persona segnalata alla prefettura. E’ il bilancio dei controlli effettuati domenica pomeriggio dai carabinieri della Stazione di Canino, insospettiti da un giovane che si aggirava nei pressi di una via situata nelle vicinanze di un boschetto. Il ragazzo, un italiano, è stato controllato e trovato in possesso di un paio di dosi di cocaina verosimilmente acquistata poco prima all’interno dell’area boschiva. Durante il controllo i carabinieri hanno notato altri due ragazzi che hanno iniziato a correre per sfuggire loro, addentrandosi nella campagna circostante e far perdere le loro tracce. Ne è nato un inseguimento e i due sono stati bloccati poco dopo. Si tratta di due magrebini, senza fissa dimora, trovati in possesso di alcune dosi di eroina e cocaina, pronte per essere spacciate, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente e una cospicua somma di danaro, provento con tutta probabilità dello spaccio. Il giovane italiano è stato segnalato alla prefettura di Viterbo in qualità di assuntore, mentre i due magrebini sono stati denunciati a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.