CIVITAVECCHIA – Un'operazione fulminea quella condotta ieri mattina dai Carabinieri della Sezione Radiomobile in via Lepanto, culminata con l’arresto di un giovane spacciatore e il sequestro di un discreto quantitativo di droga. Tutto è iniziato con un normale controllo sul territorio, quando i militari hanno notato un ragazzo in atteggiamento sospetto che si allontanava rapidamente da un’abitazione della zona. Il giovane, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente appena acquistata. A quel punto, per i Carabinieri non è stato difficile risalire all’appartamento da cui era appena uscito: la provenienza era chiara e l’attività di spaccio risultava evidente.

I militari sono così intervenuti con decisione, supportati da altre due pattuglie, facendo irruzione nell’abitazione individuata. All’interno, un 22enne è stato trovato in possesso di cocaina, hashish e marijuana già suddivise in dosi pronte per la vendita. Il quantitativo di sostanze rinvenuto era sufficiente per far scattare l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Il blitz si è concluso con l’acquirente e il pusher accompagnati in caserma per gli accertamenti di rito. L’operazione dimostra, ancora una volta, l’attenzione costante dell’Arma sul territorio e la tempestività d’intervento delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di stupefacenti.

Le indagini proseguono per ricostruire eventuali legami del giovane spacciatore con una rete più ampia di distribuzione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA