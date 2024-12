I controlli antidroga dei carabinieri di Viterbo hanno portato, mercoledì pomeriggio, all’arresto in flagranza di un 23enne vetrallese in viale Trento. I militari delle sezioni operativa e radiomobile del Nor hanno controllato il giovane non lontano dalla Stazione ferroviaria, dopo aver rilevato la cessione di involucro di cellophane contenente circa 0,6 grammi di cocaina a un ventottenne del posto, segnalato nella circostanza quale assuntore di stupefacenti alla locale Prefettura. Il ventitreenne è stato allora perquisito e trovato in possesso di un altro involucro da 0,6 grammi di cocaina oltre a dei contanti. Dopodiché i carabinieri hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione, dove poi hanno trovato nascosti nel suo armadio altri 4 involucri per complessivi 4 grammi di cocaina, un pezzo di 1,7 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale ritenuto utile al confezionamento delle sostanze illecite. Tutto il materiale è stato sequestrato e il vetrallese, arrestato in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dalla competente autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.