TARQUINIA - Spaccata con auto rubata nella notte tra sabato e domenica a Tarquinia, ai danni della cooperativa Zootecnica Viterbese.

Un furto in piena notte - erano circa le quattro -, con la macchina che a tutto gas ha preso di petto la vetrina e la serranda situate all’ingresso del punto vendita della località Il Piano, sulla via Aurelia. Un’irruzione che ha generato ingenti danni al noto negozio di prodotti agro-alimentari del territorio. I ladri sono riusciti a rubare 900 euro di fondo cassa, lasciato in deposito all’interno della cassa automatica, e sono poi fuggiti.

In poco tempo i Carabinieri giunti sul posto sono riusciti a risalire all’auto: una Punto nera rubata a Civita. Fondamentali i filmati delle telecamere di videosorveglianza del negozio e dell’area circostante. Gli autori del furto avrebbero adesso le ore contate. Massimo riserbo da parte degli inquirenti sulle indagini in corso.

«Siamo scioccati ed esterrefatti davanti a tanta cattiveria», le parole del direttore Stefano Pallotta all’indomani dell’inaspettato ritrovamento.

«Potete immaginare il nostro stato d'animo – aggiungono dalla direzione – Ma non ci arrendiamo e stiamo già lavorando per sistemare i danni causati. Ringraziamo tutti i nostri amici per i tanti messaggi d'affetto e solidarietà che stiamo ricevendo».

La riapertura del punto vendita è prevista per mercoledì 27, assicurano i titolari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA