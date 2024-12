SANTA MARINELLA – Era inevitabile, che con la riapertura delle scuole, aumentasse il traffico veicolare, soprattutto nel quartiere più popoloso della città e cioè il Rione Valdambrini. Gli abitanti di quella zona, per raggiungere il centro, sono costretti a passare nel sottopasso ferroviario di via Valdambrini che conduce sulla Statale Aurelia. L’aumento vertiginoso delle auto che percorre quella strada, crea una enorme fila di auto nei pressi del semaforo, tanto che i genitori degli studenti che portano i loro figli a scuola, insieme ai lavoratori che devono raggiungere i cantieri, devono attendere diversi minuti. Era dunque preventivabile una forte protesta degli utilizzatori del sottopasso che si sono fatti sentire via social. Tra i primi a rispondere all’appello lanciato dai genitori, è l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati. “In attesa dell'apertura della strada di collegamento tra via Calabria e via delle Colonie – dice l’assessore - è stata data disposizione urgente di attivare la risoluzione immediata e temporanea al problema, soprattutto nella fascia oraria di mattina tra le 7 e le 08.30, per migliorare il deflusso veicolare in uscita da Valdambrini”. “Ci saranno senz'altro i soliti problemi burocratici che potranno allungare le tempistiche – afferma Enrico - ma parliamo di una cosa concreta, nell'interesse di tutti, me compreso”. Ma l’assessore risponde anche a chi gli chiede dei problemi legati all’Acea. “Abbiamo già effettuato il sopralluogo e verificato tutte le fattibilità. Apriamo adesso la conferenza di servizi. Con Acea abbiamo anche già concordato che possiamo programmare i lavori a step, che prevedono il ripristino della condotta idrica primaria di via Valdambrini, così anche chi abita a Belvedere e Colfiorito non avrà più problemi di bassa pressione, e poi naturalmente sarà ripristinato il manto stradale anche sul tratto iniziale di via Lazio dove ad oggi purtroppo le radici dei pini hanno compromesso la corretta viabilità, ma anche dal lato opposto”.

