CIVITAVECCHIA – Attimi di terrore a Campo dell'Oro quando un uomo di 55 anni si è presentato sotto casa della sua ex compagna di 40 anni armato di coltello.

L'uomo, con precedenti specifici, poco prima aveva inviato un video in cui si riprendeva sotto casa della 40enne con il coltello in mano pronunciando minacce di morte.

Il 55enne era in evidente stato di alterazione al punto che le chiamate giunte ai Carabinieri sono state diverse, fortunatamente i militari di via Antonio da Sangallo sono intervenuti prontamente scongiurando ogni possibile epilogo per un episodio che ha rischiato seriamente di trasformarsi in tragedia.

L'uomo, infatti, all'arrivo dei militari era riuscito ad introdursi all'interno delle scale dello stabile, armato di coltello, ed era pronto a dirigersi verso l'abitazione dell'ex compagna. I Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a disarmarlo portandolo immediatamente in caserma. Il 55enne è risultato positivo ai successivi test per rilevare la presenza di sostanze stupefacenti nell'organismo con valori superiori ai massimi abitualmente rilevati durante i controlli.

In un momento in cui il dramma dei femminicidi è quanto mai attuale il rapido intervento delle forze dell'ordine ha impedito il peggio riuscendo a restituire un briciolo di serenità alla donna, e al quartiere, terrorizzata dal comportamento dell'uomo visibilmente fuori di sé.

Il 55enne è stato processato per direttissima e ha ottenuto la misura cautelare ai domiciliari con l'obbligo di braccialetto elettronico grazie alla difesa dell'avvocato Lorenzo Mereu mentre il Pm, visti proprio i precedenti specifici, aveva chiesto il carcere.

