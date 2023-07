LADISPOLI – Multe a go go sul lungomare nord. La storia si ripete in via Prima Mantovani, a ridosso della palude di Torre Flavia, spiaggia naturalistica sempre più presa d’assalto dai villeggianti. E proprio per questo non tutti, evidentemente, intendono pagare il parcheggio nell’area gestita da privati, lasciando le rispettive auto a bordo della carreggiata. Un “invito a nozze” per i vigili urbani di viale Mediterraneo che continuano a staccare verbali. Centinaia le sanzioni solo nell’ultimo week end. Il comune di Ladispoli tuttavia ha posizionato degli appositi cartelli che però non vengono presi in considerazione dai turisti che se ne tornano a casa con il ticket indigesto da saldare. Troppe auto specie nel fine settimana, la situazione relativa alla viabilità è invivibile e le soste selvagge in alcune circostanze creano problemi alla circolazione dei mezzi pesanti, delle ambulanze e dei vigili del fuoco.

