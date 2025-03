Continua il monitoraggio sulle condizioni dei parchi giochi di Viterbo e la raccolta di segnalazioni nell'ambito della campagna di sensibilizzazione avviata sulla pagina Facebook Movimento 5 Stelle Viterbo, attraverso l'hashtag #parchigiochiviterbodimenticati e l’email gtm5svt@gmail.com.

Dopo i primi sopralluoghi segnalati la scorsa settimana, «abbiamo ricevuto nuove segnalazioni da cittadini preoccupati. Abbiamo verificato personalmente la situazione, riscontrando ancora una volta criticità allarmanti. I parchi controllati questa volta sono stati: via della Stazione (Grotte Santo Stefano); via Volta (Peppino Impastato); Prato giardino; piazza Donna Olimpia (S. Martino al Cimino); Santa Maria dell’Elce; Roccalvecce. Attrezzature arrugginite, erbacce e ortiche, pavimentazioni sconnesse, schegge di legno e mancanza di protezioni rendono questi spazi pericolosi e spesso inutilizzabili. Inoltre, nella quasi totalità dei parchi visitati manca la segnaletica obbligatoria con numeri di emergenza, contatti per segnalare disservizi e istruzioni per l’uso delle strutture. Chi è responsabile della manutenzione? Il sito del Comune non fornisce informazioni al riguardo e, in caso di incidente, chi risponderebbe dei danni?», si interrogano i pentastellati. «Chiediamo al Comune di intervenire con urgenza per mettere in sicurezza i parchi esistenti, prima ancora di installare nuovi giochi. È necessaria una programmazione regolare di manutenzione e interventi di riqualificazione, compresi quelli nei quartieri e nelle frazioni. Il Movimento 5 Stelle Viterbo è disponibile a collaborare attivamente con l’amministrazione e i cittadini per individuare soluzioni concrete e garantire ai bambini spazi sicuri e adeguati. Invitiamo i cittadini a continuare a segnalare situazioni di pericolo o degrado: raccoglieremo tutta la documentazione necessaria per sollecitare formalmente il Comune a intervenire prima che si verifichino incidenti gravi», conclude il M5S.

