Un giovane trovato con cocaina e hashish nei boschi di Soriano è stato arrestato dai carabinieri nel corso di un blitz che si è tenuto giovedì sera. A finire nei guai un 24enne di origine nordafricana che deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alla vista dei carabinieri di via Parisi il ragazzo ha tentato di darsi alla fuga ma è stato fermato, perquisito e trovato in possesso di panetto da 80 grammi di hashish, una ventina di involucri di cellophane complessivamente contenenti circa 120 grammi di cocaina, materiali per il confezionamento delle sostanze illecite e alcune migliaia di euro in banconote di piccolo taglio.

Tutto il materiale è stato sequestrato mentre l’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Viterbo a disposizione della competente autorità giudiziaria. L’attività dei carabinieri si è inserita in più ampio quadro di iniziative volte a contrastare il fenomeno della vendita di stupefacenti nelle aree rurali e boschive della provincia.