Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, arrestato l’altra notte a Capranica. L’uomo è stato controllato dai carabinieri del Comando stazione, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dei reati in genere. L’attenzione dei militari è stata attirata dal fatto che il giovane straniero, a loro sconosciuto, si aggirava di notte per le vie del centro storico di Capranica. Fermato e identificato, da un primo controllo alla banca dati delle forze di polizia risultava gravato da un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Pescara a settembre del 2023. Portato in caserma e sottoposto a rilievi foto segnaletici per accertare la genuinità dei dati anagrafici dichiarati, avuta conferma sulla sua identità e sul provvedimento emesso a suo carico, i carabinieri lo hanno arrestato. Il giovane, d’origine moldava è stato condotto a Mammagialla in quanto colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Pescara per maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex compagna, quando i due erano conviventi in Montesilvano.