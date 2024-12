LADISPOLI – Sorelle vincenti, pronte a sbancare ancora una volta in America. Ennesimo successo per le regine della Cook Art. Cristina e Aurora Bonafede: sono arrivate prime allo Sweet Art Master Show di New York, gareggiando tre le più brave “modelliste” di cucina del mondo. Le decoratrici e docenti nell’ambito gastronomico, per precisione pasticceria, di vittorie ne hanno ottenute davvero tante nella loro carriera rappresentando al meglio l’Italia. Sono abituate ai riflettori di tutto il mondo ma ogni volta è un’emozione unica per le ladispolane. In bacheca hanno accumulato 29 titoli. “La Belle Aurore”, questo è il loro marchio di fabbrica, il nome del progetto da cui è partito il modelling, il punto di forza delle sorelle Bonafede che, dopo aver chiuso a Ladispoli il negozio di fiori, hanno cominciato a realizzare personaggi, in genere bambine, lavorando e modellando la pasta di zucchero a regola d’arte fino a creare vere opere di cake design dal look originale. «Tutto ha avuto inizio nel 2012 – spiega Cristina – siamo partite un po' per gioco, dico la verità. Abbiamo vinto un concorso a Roma dopo esserci iscritte e non ci siamo più fermate. La cosa ci è sfuggita di mano. In Usa è stata un’esperienza magnifica e desideriamo esprimere la nostra gratitudine alla nostra insegnante Kristina Rado, che è anche una grande amica. Un ringraziamento speciale anche per Valeria Tardozzi, insegnante di fiori e Julia Fedorova che ha organizzato un fantastico Cake Show. Siamo davvero un bellissimo team». Dal primo trofeo di Roma, il “Cake for children”, alla conferma di Milano nell’anno successivo. A Birmingham nel 2014 il primo titolo oltre i confini nazionali nell’ambito della rassegna “Cake International”: due le medaglie d’oro. Nello stesso hanno le Bonafede a Massa Carrara hanno vinto il titolo mondiale. Il loro punto di forza, oltre alle espressioni facciali, è creare vestitini e acconciature sempre nuove per l’ennesima volta valutate positivamente dalla giuria.

Le loro imprese vengono omaggiate anche dalle istituzioni. «Le sorelle Bonafede le conosco da tempo – parla Sabrina Fioravanti, consigliere comunale di Ladispoli – sono bravissime ottenendo riconoscimenti importanti nelle competizioni dove hanno partecipato portando alto il nome di Ladispoli. A nome dell’Amministrazione comunale, esprimo le più sentite congratulazioni al loro operato».

