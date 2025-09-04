CIVITAVECCHIA – Ieri mattina il sindaco Marco Piendibene, insieme al presidente dell’Anpi locale Giorgio Gargiulo e al vescovo monsignor Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-Santa Rufina, ha affisso uno striscione con la scritta: «Civitavecchia è con il popolo palestinese». Un gesto simbolico che, nelle parole del primo cittadino, è «semplice ma necessario, in un tempo in cui restare in silenzio equivale a essere complici». Piendibene ha ribadito l’intento dell’amministrazione: «Siamo e saremo al fianco di chi resiste, di chi lotta per la libertà, la dignità, la vita». Il sindaco ha inoltre annunciato un prossimo incontro con l’Ambasciata di Palestina «per rafforzare legami di solidarietà concreta e costruire insieme percorsi di mobilitazione e consapevolezza». La presenza congiunta di istituzioni civili, associazioni partigiane e autorità religiose ha dato alla mattinata un profilo unitario, incentrato sul messaggio di sostegno alla popolazione di Gaza.

