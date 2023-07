CIVITAVECCHIA – Intervento ieri sera, attorno alle 21.15 dei Vigili del fuoco di Civitavecchia si sono portati sull'autostrada A12 per incendio auto, all’altezza del chilometro 42 direzione Civitavecchia. A bruciare era una Smart, che per cause in corso di accertamento è stata completamente avvolta dalle fiamme. La rapidità di spegnimento da parte dei pompieri ha evitato che le fiamme arrivassero alle sterpaglie adiacenti o danneggiassero le barriere antirumore posizionate nelle immediate vicinanze. In seguito allo spegnimento i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area.

Non si è registrato nessun ferito. Sul posto erano presenti la Polstrada ed il personale di Autostrade.