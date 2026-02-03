smantellata l’ennesima piazza dello spaccio nei boschi.

L’operazione antidroga dei carabinieri è scattata nelle scorse settimane in località “Puntanello”.

L’intervento, coordinato dalla Compagnia Carabinieri di Montefiascone con il supporto del Nucleo operativo e radiomobile e delle Stazioni di Acquapendente, Grotte di Castro, Bolsena, Onano, San Lorenzo Nuovo e Bagnoregio, e inserito in un ambito più ampio di prevenzione e contrasto dei reati in genere, mirava a individuare bivacchi nelle aree boschive destinati ad attività illecite connesse con lo spaccio di stupefacenti, contrastando un fenomeno che interessa anche altri ambiti del territorio.

All’alba, i militari hanno sorpreso tre uomini di nazionalità marocchina, tutti residenti fuori provincia, che dormivano in una tenda mimetizzata tra gli alberi, in un contesto di forte degrado.

L’area occupata abusivamente, infatti, era stata attrezzata con batterie, pentole, coperte e utensili da campeggio e presentava anche numerosi rifiuti abbandonati.

Durante la perquisizione, condotta dopo un tentativo dei tre uomini di sottrarsi al controllo, sono stati sequestrati poco più di 4 grammi di hashish, quattro bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi.

I carabinieri hanno, inoltre, rinvenuto e sequestrato una falce, una roncola, un coltello a serramanico e una mazza di ferro.

I tre uomini sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, oltre ad essere denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di armi e oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale.