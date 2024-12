CIVITAVECCHIA – Siringhe abbandonate a pochi metri dalla scuola, trovate e recuperate dal personale di Csp. E tutto questo mentre i bambini escono dalla materna. Parliamo della zona Frascatana, dove il degrado dilaga nell’indifferenza collettiva. Aghi abbandonati, lanciati all’interno del cortile della scuola quasi per dispetto, vicino alcuni fazzoletti sporchi di sangue. La scoperta questa mattina l’hanno fatta alcune mamme: dal manufatto poco distante (altro non è che un monumento al degrado) fino ai cancelli dell’istituto scolastico e anche oltre, la situazione è disastrosa. Eroinomani o diabetici poco avvezzi al vivere civile, poco cambia. Qualcuno ha abbandonato siringhe sporche di sangue in un luogo frequentato da bambini e a più riprese. E lo ha fatto intenzionalmente. Qualcuno che evidentemente ancora sfugge ai controlli delle forze dell’ordine e a quelli dell’amministrazione comunale. Intanto il sindaco Ernesto Tedesco è finito nel mirino delle mamme sui social, dal momento che il Comune su tematiche come la sicurezza, in zona Frascatana è risultato non pervenuto. A cominciare dal disinteresse mostrato nel tempo nei confronti della pericolosa processionaria, che giorno dopo giorno ha cominciato a distruggere gli alberi presenti. Le segnalazioni fatte sono rimaste inascoltate e l’intera area versa in una condizione di degrado senza precedenti. Oggi le mamme hanno fatto sentire forte la loro voce: hanno invocato un intervento urgente di messa in sicurezza dell’intera area, più controlli da parte delle forze dell’ordine e maggiore attenzione nei confronti dei bambini da parte di chi amministra.