TOLFA - Si è inaugurata sabato presso il Polo Culturale - Museo Civico Archeologico di Tolfa, alla presenza della sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, la bellissima Mostra Internazionale "Gandhi Natur Colore" in collegamento con Maurizio Grioli alla Pearl Academy a Bangalore e il maestro gelatiere Luigi De Luca a Sidney.

Nella mattinata sono stati presenti gli alunni della 3A e 3B dell'Istituto Comprensivo di Tolfa. Nel pomeriggio, dopo la visita alla mostra da parte di numerosi ospiti, è stato servito nella Sala Conferenze il Parfait "Pace e Armonia" (dedicato a Gandhi) by Luigi De Luca (Australia). Il maestro esecutore è stato Manuel Morra di Tolfa e servito da Loredana Marchetti e Jessica Melacca . "Ringraziamo per il patrocinio l'Ambasciata Indiana a Roma (Italia), all"Ambasciata Italiana a Nuova Delhi (India), all'assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Italia, il Comune di Tolfa, l'associazione Culturale "Associazione Arte altra", Associazione Un Ponte Per, Almatec Social e Medical - Società Scientifica Italiana per la Indviduazione di Nuove Tecnologie e Servizi per la Medicina. L'evento è di altissimo livello e caratura ed è frutto di un grande e articolato progetto internazionale. A portare a Tolfa questo straordinario appuntamento è stato il duo di artiste composto dall'eclettica, poliedrica ed eccezionale artista Simona Sarti e l'altra eccezionale artista Simona Degni (insieme Desart2). Ideatori del progetto sono Antonio Maurizio Grioli (preside della Pearl Academy India) e i suoi esperti docenti e studenti, in collaborazione con artigiani tradizionali, disegni su tessuti utilizzando elementi naturali e coloranti con tecniche come Shibori, Ajrakh, Batik e Bandhani. Con lui Alessandra Degni e Simona Sarti (DESART2), artiste e ideatrici del progetto per l'Italia, in collaborazione con l'associazione culturale "Associazione Arte altra" e un collettivo di artisti che hanno creato dipinti su tessuto naturale utilizzando pigmenti, terre, colori derivati da scarti vegetali e floreali lavorati. Tra gli ideatori Luigi De Luca (Australia), produzione di autentico gelato, enfatizzando il processo artigianale utilizzando prodotti naturali e frutta fresca, guidato dal maestro gelatiere Luigi De Luca di De Luca 1937 StudioLab. I risultati di questa collaborazione hanno prodotto in India, Italia e Australia un'esposizione che ha preso il via contemporaneamente. Le tre mostre si svolgono, ciascuna presentando l'arte in forme diverse: dipinti degli artisti nati dall'idea di Alessandra Degni e Simona Sarti, in arte Desart2, tessuti di Pearl Academy e le ricette del gelato artigianale italiano di Luigi De Luca. Queste tre forme d'arte condividono un tema comune: la natura e i colori vibranti che fornisce, celebrando gioiosamente l'eredità di Gandhi. Gli artisti che espongono le loro opere e che hanno collaborato al progetto sono Norberto Cenci, DESART2 (Alessandra Degni e Simona Sarti), Giovanna Gandini, Metello Iacobini, Felice Leonardi, Michel Patrin, Elisabetta Piu, Ginevra Diletta Tonini Masella. Per la Pearl Academy gli insegnanti: Monica Singh, Elizabeth Hartman, Prashant Muthuswamy, Saroj Bala, Sridevi Vijayan, Sharda Nautiyal, Paridhi Dhanuka; gli alunni: Shreya Giri, Isha Goyal, Haarika Virmani, Shobhika Bansal, Ridhi Mittal, Tarishi Jindal, Tanishka Mehra, N Risha Singh, Suhani Saxena, Prachi Aggarwal, Vidhi Garg, Akshita Jadon, Mahak Aggarwal, kairavi Juneja, G Hemlatha, Manvi, Khushi Jaiswal, Diya Bhardwaj, Ananya Srivastava, Chelsi Ran".

©RIPRODUZIONE RISERVATA