CERVETERI – Disposta per mercoledì la chiusura di tutte le scuole. Lo ha reso noto la sindaca, Elena Gubetti, comunicando che, per lavori di manutenzione straordinaria, dalle 5 di mercoledì 24 settembre alle 4 di giovedì, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel comune di Cerveteri. Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso il palazzo comunale e piazza Aldo Moro, largo Umberto Giordano a Valcanneto, via Sergio Angelucci angolo via Renato Pastore, via Italo Chirieletti civico 57, Rsa in via Fosso di Centocorvi 94. Per i casi di effettiva necessità – informa sempre il primo cittadino - potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335. Contestualmente cancelli chiusi nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio per consentire interventi di lavori di manutenzione sugli impianti della rete idrica da parte del gestore del servizio idrico Acea Ato 2.

Stessa situazione anche a Ladispoli. Di conseguenza – scrive il sindaco, Alessandro Grando - si potranno verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione in tutti i quartieri ad esclusione della zona Olmetto-Monteroni. Pertanto, nella giornata di domani, le scuole di ogni ordine e grado e gli uffici pubblici rimarranno chiusi. Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti nelle seguenti vie: Poliambulatorio di Ladispoli-Casa Della Salute, via Aurelia Km 41.5, municipio di piazza Falcone, centro dialisi di via Aldo Moro civico 32, Eni Station via Palo Laziale 8, Rsa Luigi Gonzaga (Aurelia km 41.300). Grando invita tutti i cittadini e le attività produttive a fare una scorta, idonea ai propri bisogni, nei giorni precedenti.

