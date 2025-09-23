S. MARINELLA – A causa delle continue richieste da parte degli utenti ai servizi sociali del Comune, di spiegazioni in merito alla carta acquisti, l’assessore Pierluigi D’Emilio si è visto costretto ad emettere un comunicato in merito. “Molti mi stanno chiamando e scrivendo per sapere quando verrà pagata la carta acquisti – dice D’Emilio – allora è bene che spieghi come stanno le cose. Non è il Comune che paga, non è il Comune che decide chi prende i soldi. Il tutto è guidato da Inps. L’Inps ha mandato al Comune una lista di nomi, ora gli uffici dovranno verificare che queste persone sono residenti e dovrà rispondere ad Inps entro e non oltre il 10 ottobre. Poi sarà la stessa Inps a decidere che prenderà la carta e chi no, e solo dopo si potrà andare alla posta per avere la carta o verificarne accredito. A scanso di equivoci è bene sapere che il tutto è fino ad esaurimento fondi. Prima famiglie con isee basso ed almeno minori nel nucleo familiare”.