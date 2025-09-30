Social
martedì, 30.09.2025
Home page>Porto>'’Risorsa mare’': Civita...

Video

Porto
'’Risorsa mare’': Civitavecchia al centro del Mediterraneo
Comitato “Liberi cittadini per la Palestina”

Varchi pedonali di accesso al porto chiusi, chiesti chiarimenti

redazione web
Varchi pedonali di accesso al porto chiusi, chiesti chiarimenti
Varchi pedonali di accesso al porto chiusi, chiesti chiarimenti
la kermesse

Port Grammy, il debutto al Salone Nautico di Genova tra portualità, spettacolo e grandi emozioni

redazione web
Port Grammy, il debutto al Salone Nautico di Genova tra portualità, spettacolo e grandi emozioni
Port Grammy, il debutto al Salone Nautico di Genova tra portualità, spettacolo e grandi emozioni
risorsa mare

Piendibene: «Serve una sinergia per lo sviluppo del porto»

redazione web
Piendibene: «Serve una sinergia per lo sviluppo del porto»
Piendibene: «Serve una sinergia per lo sviluppo del porto»
risorsa mare

Il commissario Latrofa: «Un cantiere di idee dove la passione per il mare diventa politica industriale»

redazione web
Il commissario Latrofa: «Un cantiere di idee dove la passione per il mare diventa politica industriale»
Il commissario Latrofa: «Un cantiere di idee dove la passione per il mare diventa politica industriale»
molo vespucci

‘’Risorsa mare’’: Civitavecchia al centro del Mediterraneo

Sei ministri, il Governatore del Lazio, il videomessaggio della premier Meloni: due giorni di convegni e dibattiti al porto
Daria Geggi
‘’Risorsa mare’’: Civitavecchia al centro del Mediterraneo
‘’Risorsa mare’’: Civitavecchia al centro del Mediterraneo
adsp

Latrofa: «Sport e porto, un binomio possibile e di grande valenza sociale»

Il commissario straordinario ha incontrato il Segretario generale del Coni Mornati
redazione web
Latrofa: «Sport e porto, un binomio possibile e di grande valenza sociale»
Latrofa: «Sport e porto, un binomio possibile e di grande valenza sociale»
Porto

Il Commissario Straordinario dell'AdSP Raffaele Latrofa al Salone Nautico di Genova

Illustratoùi i progetti del Network portuale del Lazio
Redazione Web
Il Commissario Straordinario dell'AdSP Raffaele Latrofa al Salone Nautico di Genova
Il Commissario Straordinario dell'AdSP Raffaele Latrofa al Salone Nautico di Genova
blue economy

Angelilli e Latrofa al Salone nautico di Genova

redazione web
Angelilli e Latrofa al Salone nautico di Genova
Angelilli e Latrofa al Salone nautico di Genova
Molo vespucci

Roma e Fiumicino tra Reti TEN-T e navigabilità del Tevere

Il commissario dell’Adsp Raffaele Latrofa al convegno sul Giubileo
redazione web
Roma e Fiumicino tra Reti TEN-T e navigabilità del Tevere
Roma e Fiumicino tra Reti TEN-T e navigabilità del Tevere