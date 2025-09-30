Amministrazione
Politica
Cronaca
Porto
Sport
Agenda
Necrologi
Farmacie
Cinema
Speciali
Speciale Medicina
Verdecalcio
Elezioni
Notizie dalle Aziende
Comune Informa
Abbonamenti
Allumiere
Area Braccianese
Cerveteri
Civitavecchia
Fiumicino
Italia e Mondo
Ladispoli
Montalto di Castro
Ostia
Pontina
Regione
Roma
Santa Marinella
Tarquinia
Tolfa
Tuscia
Viterbo
Altro
Top News
Cultura e Spettacoli
Economia e Lavoro
Energia e Ambiente
Salute
Sanità
Scuola e Università
Società
Fotogallery
Video
Vai
Social
Amministrazione
Politica
Cronaca
Porto
Sport
Agenda
Necrologi
Farmacie
Cinema
Altro
Top News
Cultura e Spettacoli
Economia e Lavoro
Energia e Ambiente
Salute
Sanità
Scuola e Università
Società
Fotogallery
Video
Speciali
Speciale Medicina
Verdecalcio
Elezioni
Notizie dalle Aziende
Comune Informa
Abbonamenti
Rubriche
Il Diario
Succede anche questo
Enogastronomia
Lettere
Editoriali
Opinioni
Meteo
martedì, 30.09.2025
Amministrazione
Politica
Cronaca
Porto
Sport
Agenda
Necrologi
Farmacie
Cinema
Speciali
Speciale Medicina
Verdecalcio
Elezioni
Notizie dalle Aziende
Comune Informa
Abbonamenti
Allumiere
Area Braccianese
Cerveteri
Civitavecchia
Fiumicino
Italia e Mondo
Ladispoli
Montalto di Castro
Ostia
Pontina
Regione
Roma
Santa Marinella
Tarquinia
Tolfa
Tuscia
Viterbo
Altro
Top News
Cultura e Spettacoli
Economia e Lavoro
Energia e Ambiente
Salute
Sanità
Scuola e Università
Società
Fotogallery
Video
Social
Vai
Home page
>
Porto
>
'’Risorsa mare’': Civita...
Video
Porto
'’Risorsa mare’': Civitavecchia al centro del Mediterraneo
Comitato “Liberi cittadini per la Palestina”
Varchi pedonali di accesso al porto chiusi, chiesti chiarimenti
redazione web
la kermesse
Port Grammy, il debutto al Salone Nautico di Genova tra portualità, spettacolo e grandi emozioni
redazione web
risorsa mare
Piendibene: «Serve una sinergia per lo sviluppo del porto»
redazione web
risorsa mare
Il commissario Latrofa: «Un cantiere di idee dove la passione per il mare diventa politica industriale»
redazione web
molo vespucci
‘’Risorsa mare’’: Civitavecchia al centro del Mediterraneo
Sei ministri, il Governatore del Lazio, il videomessaggio della premier Meloni: due giorni di convegni e dibattiti al porto
Daria Geggi
adsp
Latrofa: «Sport e porto, un binomio possibile e di grande valenza sociale»
Il commissario straordinario ha incontrato il Segretario generale del Coni Mornati
redazione web
Porto
Il Commissario Straordinario dell'AdSP Raffaele Latrofa al Salone Nautico di Genova
Illustratoùi i progetti del Network portuale del Lazio
Redazione Web
blue economy
Angelilli e Latrofa al Salone nautico di Genova
redazione web
Molo vespucci
Roma e Fiumicino tra Reti TEN-T e navigabilità del Tevere
Il commissario dell’Adsp Raffaele Latrofa al convegno sul Giubileo
redazione web
Leggi altro