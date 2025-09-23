CIVITAVECCHIA – Momenti di apprensione questa mattina a via Buonarroti, a pochi passi dalla chiesa. Una ragazza di 19 anni è stata colta da un improvviso malore mentre camminava lungo la strada.

La giovane, visibilmente in difficoltà, è stata subito soccorsa da una passante e da un infermiere della vicina clinica Siligato, che non ha esitato a prestarle le prime cure in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto è giunta anche una pattuglia della Polizia locale per regolare la viabilità e garantire sicurezza nell’area, particolarmente frequentata a quell’ora della giornata.

Pochi minuti dopo, un’ambulanza del 118 ha provveduto a stabilizzare la ragazza e a trasferirla d’urgenza all’ospedale San Paolo di Civitavecchia, dove i medici ne stanno monitorando le condizioni.

L’episodio ha destato attenzione e preoccupazione tra i passanti, molti dei quali si sono fermati a seguire con apprensione le operazioni di soccorso.