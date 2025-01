S. MARINELLA - Il Comune investe sulla sicurezza dei cittadini. Sono stati infatti consegnati in questi giorni, i nuovi sistemi per l’attraversamento pedonale, che verranno installati su alcuni tratti della via Aurelia ritenuti particolarmente pericolosi. Si tratta dei dispositivi denominati “Pedone smart”, un sistema innovativo e sperimentale per aumentare la sicurezza delle persone che attraversano le strisce pedonali su strade ad alta densità di traffico. Questa tecnologia salvapedoni, rappresenta una novità assoluta per la città. Nel dettaglio sono strisce zebrate con isola a protezione, dotate di un sistema di illuminazione a led alimentato con pannello solare, che nel momento dell’attraversamento, segnala in anticipo al veicolo la presenza del pedone grazie alla presenza di sensori. In questo modo il passaggio pedonale è molto più visibile e individuabile, catalizzando da lontano l'attenzione dell'automobilista che sarà portato a diminuire la velocità. L’intervento verrà eseguito sulla statale in prossimità degli incroci di Via Gramsci, Via Cavour, Via della Repubblica e Via Dei Tulipani. “La sicurezza stradale – dice il sindaco Tidei - vede i pedoni in prima linea e gli attraversamenti stradali sono una priorità in termini di prevenzione degli incidenti. Ecco quindi arrivare questi nuovi sistemi Smart. Abbiamo deciso di partire con la sperimentazione, individuando i primi cinque attraversamenti più pericolosi. L’idea è quella di valutare se all’interno della città ci siano altri attraversamenti pedonali che potrebbero beneficiare di questo sistema di sicurezza”. “La viabilità cittadina è oggetto del programma dell’amministrazione comunale - come spiega l’assessore Andrea Amanati - nel corso del 2025, è nostro obiettivo intervenire sulla messa in sicurezza delle principali strade, che necessitano di maggiore attenzione, come il tratto della statale all’altezza di via Buonarroti e quello in prossimità della spiaggia La Toscana. E’ un impegno che prendiamo con i cittadini e che stiamo portando avanti”.