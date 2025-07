MONTALTO DI CASTRO – Li chiamano cani, ma Maia e Nita sono molto di più. Sembrano angeli-eroi capaci di ridare gioia e sorriso alle famiglie. Sono loro i protagonisti dell’ennesimo salvataggio in mare avvenuto domenica 27 luglio 2025 a Montalto di Castro.

Erano le 11,15 quando sulla spiaggia libera di Montalto di Castro, tra gli stabilimenti Tirreno e Ippocampo, è stata soccorsa una intera famiglia che si trovava in difficoltà nel rientrare a riva. Le due unità cinofile Sics, Maia (Golden Retriever) e Nita (Labrador Retriever) sono intervenute in ausilio alla bagnina della società Lifeguard, Bianca Lavinia Coluscu, in postazione comunale su quel tratto di spiaggia.

Il papà, R.A., la figlia R.G., e la mamma D.D., originari della provincia di Terni, sono stati bloccati dalla corrente di risacca a circa 50 metri dalla riva. Le grida della donna e della figlia nel panico hanno immediatamente allertato la bagnina di Lifeguard che, come da protocollo, ha emesso tre fischi di allarme prima di entrare in acqua, richiedendo in tal modo il supporto della adiacente postazione di sicurezza Sics.

La perfetta sinergia tra bagnina e Unità Cinofile Sics ha permesso di scongiurare l'ennesima tragedia di questo fine settimana nero sulle coste laziali.

Nel giro di pochi minuti tutto il nucleo familiare e stato trasportato contemporaneamente in sicurezza a riva, nonostante la forte corrente contraria, limitando l'incidente alla sola ingestione di acqua, senza conseguenze sanitarie. «Grazie ad una stretta collaborazione con l'amministrazione comunale, nel territorio di Montalto di Castro sono dislocate circa 10 Unità cinofile Sics ogni weekend – spiega la Scuola Italiana Cani Salvataggio - che si integrano con i presidi di sicurezza degli stabilimenti privati e del Comune stesso, sotto il continuo coordinamento del locale Ufficio della Capitaneria di porto, anch'esso immediatamente allertato dagli operatori in caso di ulteriori soccorsi da mare, che fortunatamente non si sono resi necessari».

Una bella storia a lieto fine che lascia per un attimo alle spalle la tragedie che si sono registrate in questi giorni sulle coste italiane.

