TARQUINIA – Anche il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti ha voluto augurare buon anno scolastico agli alunni di Tarquinia.

«Il primo suono della campanella segna sempre l’inizio di un nuovo capitolo per gli studenti, le famiglie, gli insegnanti, i dirigenti e tutto il personale scolastico”, ha detto Francesco Sposetti, che ieri mattina, insieme all’assessora alla Pubblica istruzione Sara Corridoni e al comandante della Polizia Locale Nicola Fortuna, ha visitato le scuole tarquiniesi per rivolgere gli auguri per l’inizio del nuovo anno.

«Il rientro a scuola segna sempre un momento importante nella vita degli studenti – ha detto il primo cittadino -. È un giorno carico di emozioni e attese e segna l’avvio di un lungo percorso che si conclude a giugno, in cui ragazzi e ragazze avranno modo di imparare cose nuove, stringere amicizie, sbagliare e imparare misurando le proprie capacità e i propri limiti. Come amministrazione comunale continueremo a impegnarci per essere vicino agli istituti tarquiniesi, per sostenere una scuola che possa essere al passo con i tempi e attenta ai bisogni e alle esigenze di tutti”.

Alle parole del primo cittadino fanno seguito quelle dell’assessora alla pubblica istruzione Corridoni: “Voglio salutare e ringraziare i dirigenti scolastici, i docenti di ogni ordine e grado, i collaboratori scolastici e tutto il personale amministrativo per il lavoro eccezionale che svolgono ogni giorno, nonostante le difficoltà in cui spesso si trovano ad operare. Faccio un augurio particolare a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che inizieranno questo nuovo anno scolastico”.

