FIUMICINO - Raggirato con una scusa gli sono entrate in casa e, con uno stratagemma, gli hanno portato via i soldi in contanti e tutto l’oro che aveva. Protagonista della spiacevole vicenda è un anziano signore di via della Stazione di Palidoro, a Fiumicino.

Una volta dentro casa, le due donne “lo hanno fatto spogliare dicendo di dover prendere delle misure corporee. Nel frattempo mentre anche la moglie aiutava nell’espletare questa procedura una persona è riuscita a girare in casa”. Il bottino? “Ben 600 euro e l’oro conservato da una vita“.

“Appena lo abbiamo saputo la rabbia è montata inesorabilmente”, scrive ancora la Farmacia Sociale, che lancia una raccolta fondi per aiutare l’anziano: “Abbiamo pensato di ridare al nostro nonno i contanti sottratti, ovviamente con un bonifico. Se poi qualcuno di voi vuole comunque dare una mano al nonno di Palidoro è possibile fare un bonifico specificando nella causale: Nome e Cognome per il Nonno di Palidoro.

L’Iban è: IT 09 T 08327 49630 000000008559 intestato a FARMACIA PALIDORO SRL”.

La vicenda che vede come vittima il nonno di oltre 90 anni di Palidoro, si va ad aggiungere ad altri crimini commessi in questi giorni sul territorio di Fiumicino.

E’ molto recente, infatti, la denuncia dei consiglieri comunali di maggioranza della lista civica Crescere Insieme, Roberto Severini e Francesca De Pascali, che hanno sottolineato come ad Aranova continuino a perpretarsi numerosi furti che hanno messo in allarme i residenti della località, dopo che diversi cittadini della località a nord di Fiumicino hanno segnalato una coppia che ha tentato di intrufolarsi nelle loro case. I residenti, infatti, non si sentono al sicuro:

«Quanto sta accadendo ad Aranova in questi giorni - spiegano Severini e De Pascali in u n comunicato stampa congiunto - è un problema che ciclicamente si ripete e al quale la nuova Amministrazione comunale darà risposte celeri».

«Quello della sicurezza - sottolineano i due consiglieri comuanli - è un tema che è prioritario nella nostra agenda politica. Abbiamo allertato il neosindaco Baccini con il quale, già nelle prossime ore, lavoreremo per implementare la sicurezza nelle strade di tutta la città. Lo abbiamo promesso e non tradiremo la fiducia dei nostri cittadini», concludono Severini e De Pascali.