LADISPOLI – Consiglio comunale convocato a Palazzo Falcone prima di Natale. Si svolgerà martedì 17 dicembre alle 18 e in seconda convocazione eventualmente 30 minuti più tardi. Tanti punti all’ordine del giorno, come anticipato dal presidente del Consiglio, Carmelo Augello. Il primo è legato al riconoscimento dei debiti fuori bilancio del servizio di refezione scolastica e anche i pasti a domicilio riservati alle persone anziane residenti in città. Si procederà con il recesso della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra il comune di Ladispoli e quello di di Vejano, in provincia di Viterbo. Una sorta di accordo per una graduatoria di un concorso per funzionari. Tra le questioni da affrontare gli indirizzi strategici per l’elaborazione della “Sezione rischi corruttivi e trasparenza” del Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027, poi, molto importante, l’approvazione del bilancio di previsione finanziario dei prossimi 3 anni.

Si discuterà anche del prelevamento del fondo di riserva per dei contenzioni passati a cui si dovrà far fronte durante la massima assise cittadina.

