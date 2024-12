CIVITAVECCHIA – Questioni personali irrisolte, una sofferenza interiore talmente forte da non fargli vedere alcuna via di uscita. Saranno stati questi i motivi che hanno spinto un uomo a togliersi la vita, sparandosi con la propria pistola, regolarmente detenuta. È accaduto ieri a Santa Marinella e sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia per fare luce su quello che fin dal primo minuto è apparso come un suicidio. Il 54enne sarebbe stato spinto a togliersi la vita da problemi di salute e a conferma di tale ipotesi investigativa ci sarebbero anche delle lettere lasciate ai parenti.