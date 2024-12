Perde il controllo della moto e si schianta contro una rotonda. Un centauro di 49 anni giovedì sera è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato in località Gabelletta, frazione di Nepi

Per cause in corso d’accertamento, l’uomo in sella a una moto avrebbe centrato la rotatoria sulla Cassia bis. Nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre persone. Il motociclista, in seguito all’impatto, ha riportato gravi ferite. Soccorso infatti dal 118 è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Belcolle in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso e per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.