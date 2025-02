SANTA MARINELLA – Nonostante le tante risorse economiche impiegate dall’attuale maggioranza, per rendere operativi tutti gli impianti sportivi della città, non sempre è possibile tener fede all’impegno di migliorare in tempi brevi le strutture sportive della Perla del Tirreno. Ed in merito ad un impianto di calcetto ancora non operativo, che il signor Pietro Carnevali ha deciso di inviare una lettera al sindaco, per chiedere di rimettere in attività il campo di calcetto di Via delle Camelie.

“Lo scorso anno – dice Carnevali - eravamo riusciti a dare ai ragazzi di Santa Marinella un campetto da calcetto dove ritrovarsi e giocare, quello di via delle Camelie. Per le poche settimane che è rimasto aperto, è stato un grande successo, gli ultimi giorni si contavano oltre una ventina di ragazzi di diverse età, capaci da soli di organizzarsi per giocare tutti, senza liti, facendo turni e con squadre miste di giocatori di bravura ed età differente. Poche parole per dire che questi ragazzi di Santa Marinella si meritano uno spazio in questo comune. Il campetto come sappiamo è stato chiuso per problemi di sicurezza, con la promessa però che l’amministrazione comunale avrebbe fatto al più presto i lavori per poterlo riaprire. E’ passato qualche mese, ma nel campetto non si è ancora mossa una pietra. Vorrei chiedere al sindaco se l’impegno dell'amministrazione è ancora valido e, se si, ci indichi una data plausibile della riapertura da poter comunicare ai ragazzi e ai loro genitori”. Per l’amministrazione interviene l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati. “Entro aprile – dice l’assessore - il campetto riaprirà in totale sicurezza. Abbiamo già stanziato il costo dei lavori. Sarà fatta una gabbionata, in modo tale che il pallone non esce dall’impianto, e i ragazzi non dovranno attraversare i binari per andarlo a riprendere”.

