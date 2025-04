Ci vorranno dai 3 ai 5 giorni per ripulire la sede stradale della Bassanese dal carburante che si è rivesato da un’autocisterna che questa mattina si è ribaltata all’altezza dell’incrocio Fonte Capoccia. Si è trattato di un incidente autonomo e il conducente ha riportato solo qualche contusione. Il gasolio che trasportava, purtroppo, si è riversato sulla strada. Da qui la decisione di chiuderla in entrambe le direzioni.

Le operazioni di pulizia e bonifica si sono rivelate però particolarmente complicate anche in considerazione della mole -12mila litri - di carburante trasportato dalla cisterna.

“A causa della complessità delle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada, il tratto rimarrà chiuso al traffico per diversi giorni, ancora al momento non quantificabili con precisione” ha scritto il Comune di Bassano romano. Le operazioni sono condotte della Provincia che ha competenza sulla strada. Si parla di un intervento che dovrebbe protrarsi per almeno 72 ore.